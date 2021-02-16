Sözcü yazarı Turan: TÜİK Başkanı Şirin iktidar ne istediyse yaptı; şirinlikleri bir işe yaramadı, görevden alındı

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Cahit Şirin'in görevden alınmasına ilişkin olarak, "Enflasyonu olduğundan çok daha düşük gösterdi, büyüyen işsizlik rakamlarını küçülttü, kısacası iktidar ne istediyse yaptı! Ülkede pembe bir tablo yaratmaya çalıştı ama tüm bu şirinlikler bir işe yaramadı" yorumunu yaptı.

Turan yazısında, "Cahit Şirin'in görevine başlayalı daha bir yıl bile olmamıştı ama iktidar ondan daha iyi performans (!) bekliyordu, umduğunu bulamadı sanırım! Şirin'in yerine yardımcısı Ahmet Kürşat Dosdoğru vekâleten atandı… Yeni başkanın soyadı “Dosdoğru”… Türkiye'nin istatistik rakamlarını adı gibi dosdoğru açıklar mı? Hiç sanmıyorum! Çünkü öyle bir şey yaparsa, diğerleri gibi, hemen kapı önüne konulur! Ne yazık ki, devran böyle!" düşüncesini dile getirdi.

TIKLAYIN | TÜİK Başkanı Cahit Şirin bir senesi dolmadan görevden alındı; yerine vekaleten Ahmet Kürşad Dosdoğru atandı