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Sözcü yazarı Turan:  Soylu'nun, Prof. Dr. Üstün Ergüder’e uyarıda bulunması demokrasinin “hal–i pür melâlini” gösteriyor

Süleyman Soylu - Üstün Ergüder

23 Şubat 2021 08:28

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun eski Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder'i telefonla arayarak uyarıda bulunmasına tepki gösterdi. Turan, "Türkiye'de olduğu iddia edilen demokrasinin 'hal–i pür melâlini' gösteriyor. Yani acınacak halini…" görüşünü savundu. 

Turan yazısında, "Bakan Soylu, belli ki, Üstün Ergüder Hoca'ya çok kızmış! Şimdi siz gelin de, ülkede akademik özgürlükten, demokrasiden, fikir ve düşünce özgürlüğünden söz edin!" düşüncesini dile getirdi.

TIKLAYIN | Soylu, 80 yaşındaki Prof. Üstün Ergüder'i hedef aldı: Kendisini aradım; Boğaziçi'ni öğretim üyeleri üzerinden karıştırması ahlaksızlığın dibi, buna pirim vermeyiz

 

Sözcü gazetesi yazarıRahmi Turanİçişleri BakanıSüleyman SoyluÜstün Ergüderdemokrasihal–i pür melâli
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