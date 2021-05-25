Sözcü yazarı Turan: Sedat Peker'in suçlamalarının devlet tarafından 'yalan-iftira' gibi boş sözlerle geçiştirmeye kalkılması, kamuoyu vicdanını rahatsız ediyor

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarındaki iddialar karşısında iktidarın "sessizliğini" eleştirerek, "İktidar sorunları gidereceği yerde her önüne geleni hainlikle suçlamaya devam ederse işler daha da çözülmez hale gelecek" dedi. Turan, "Sedat Peker'in iddialarının "yalan, iftira" diye geçiştirilmesinin kamuoyunu rahatsız ettiğini" savundu.

Turan, "Peker'in peş peşe yayına soktuğu 7 videodaki, siyaset, mafya ve kirli medyayı da içine alan suçlamalar “Yalan” diye geçiştirilecek cinsten değil. Peker, iktidara mensup kişilerin yönettiğini iddia ettiği uyuşturucu trafiğinde Venezuela üzerinden Türkiye'ye yeni bir rota oluştuğunu ileri sürüyor. Devletin savcılarının derhal harekete geçip kapsamlı soruşturma başlatmaları lâzım ama ne yazık ki bu konuda ses seda yok! Savcıların harekete geçmesi için, konunun üzerine ciddiyetle gidileceğine ilişkin siyasi bir irade ortaya konulması gerekiyor, fakat iktidar kanadı 22 günden beri sessiz!" ifadesini kullandı.

Turan, "Sedat Peker'in suçlamaları dünyada da ilgiyle izleniyor ve yabancı basın bu konuda büyük haberler yapıyor. Devlet tarafından iddiaların üzerine gidilmemesi ve “Yalan-iftira” gibi boş sözlerle geçiştirmeye kalkılması, kamuoyu vicdanını büyük ölçüde rahatsız ediyor. Aklı başında herkes “Yargı harekete geçsin, Meclis Araştırma Komisyonu kurulsun, iktidar kamuoyuna açıklama yapsın!” diyor ama ne bir ses var, ne bir nefes!" düşüncesini dile getirdi.

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