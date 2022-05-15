Sözcü yazarı Turan: Seçime bir yıl kala iktidar kanadını garip bir endişe sardı

Sözcü yazarı Rahmi Turan, "Seçime bir yıl kala iktidar kanadını garip bir endişe sardı. Yandaşlar, '18 Haziran 2023 seçimini muhalefet kazanırsa, bunlar bizden hesap soracak!' korkusu içinde…" düşüncesini dile getirdi.

Turan yazısında, "Çok kişi böyle düşünüyor ama bunu açıkça dile getiren ve kuşkularını ortaya döken kişi iktidarın en ateşli destekçilerinden Cem Küçük oldu. Nedendir bu korku? Kaftancıoğlu kararının ardından gelen tepkileri değerlendirirken, muhalefetin seçimi kazanması durumunda 'hesap sorma' peşinde olacağını ileri süren Cem Küçük: 'Seçimlere 1 yıl var. Seçimler olup bitince hesap soracaklar. ‘Yok' diyorlar ama istedikleri bu… Bunların helâlleşme çağrısına kanmayın. Tamamen aldatmaca! Tabii kimi neyle suçlayacaklar belli değil. ‘Bir gün hukuk size de lâzım olacak.' diyorlar. Bunların sürekli bir korkutma ve intikam isteği var' iddiasında bulundu. Bu tipler böyledir işte… Oysa suçu olmayan kişinin korkmasına hiç gerek yok." ifadesini kullandı.