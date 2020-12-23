Sözcü yazarı Turan: Sarıgül, yaşlı bir adamı umreye göndermiş, uzun yıllardır Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesi insanlarına bu tür yatırımlar yaptığını bilmiyordum

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Türkiye Değişim Partisi'ni kuran Mustafa Sarıgül'ün Bingöl'de yaşlı bir adam ve arkadaşlarını umreye gönderdiğini belirterek, "Uzun yıllardır Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesi insanlarına bu tür yatırımlar yaptığını bilmiyordum." düşüncesini dile getirdi.

Turan yazısında, "Birkaç yıl önce Muş, Bingöl, Bitlis gibi illere gitmiş, o bölgeleri dolaşmıştım.Gezide çok dikkatimi çeken olaylardan biri, Mustafa Sarıgül'e gösterilen ilgiydi. Bunu bizzat gördüm, yaşadım…Hiç unutmam… Bingöl'de yaşlıca bir adam 'Çare Sarıgül' diyor, başka hiçbir siyasinin adını ağzına almıyordu. Merak ettiğim için 'Adın ne ağam? Nereden geliyor bu Sarıgül sevdası?' diye sordum. Adam: 'Adım Abdülkerim… Sarıgül beni ve arkadaşlarımı umreye yolladı. Hayatımız boyunca gidemeyeceğimiz, göremeyeceğimiz kutsal toprakları onun sayesinde gördük' dedi.Sarıgül'ün uzun yıllardır Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesi insanlarına bu tür yatırımlar yaptığını bilmiyordum.Sarıgül, Anadolu illerinde hayli popüler. Sanıyorum şimdi, ektiğini biçmek istiyor." görüşünü savundu.