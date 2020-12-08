Sözcü yazarı Turan: Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu ayrımcılık suçu işledi!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatarak, "Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu ayrımcılık suçu işledi!" görüşünü savundu.

Turan, "Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu maalesef Loronavirüs ile mücadeleyi beceremedi! Öyle acayip kararlar aldılar ki, önlemleri sulandırıp yüzlerine-gözlerine bulaştırdılar!" düşüncesini dile getirdi.

Turan yazısında, "Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, Milli Savunama ve Adalet Bakanlıkları yapmış deneyimli bir siyaset adamıdır. 'Devlet, Koronavirüs salgını nedeniyle OHAL (Olağanüstü Hal) ilan edebilirdi. Çünkü, ilk ölümün gerçekleştiği 18 Mart 2020'den bu yana vaka sayısı 527 bini geçti, ölenlerin sayısı 14 bin 705'i buldu' dedi ve ekledi: Ulaşılan rakamlar ‘Tehlikeli salgın hastalık' nedeniyle OHAL ilanına yetiyor, ancak bunlar ne yaptı? 65 yaş üstü ile 20 yaş altına kısıtlamalar getirerek salgını durduracaklarını sandılar! O yaş gruplarını özel yasaklara tabi tutmanın hangi bilimsel temele dayandığı ve ne fayda sağladığı belli değildir. Onları Koronavirüs'ün yayılmasında âdeta şaibeli iki grup durumuna düşüren bu yasaklar Anayasa'nın 10'uncu maddesindeki ‘Kanun önünde eşitlik ilkesi' ile 13'üncü maddedeki ‘Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında ölçülülük ilkesine aykırı' bir yaş ayrımcılığı oluyor. Ayrıca 65 yaş üstüne kısıtlamalar Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ek 12'nci protokolün, ayrımcılığı yasaklayan 1'inci maddesine de aykırıdır.Bu kararları alanlar Anayasa'yı ve Avrupa İnsan Hakları Protokolü'nü çiğniyor ve ayrımcılık suçu işliyor!” ifadesini kullandı.