Sözcü yazarı Turan: Rusya tek adam rejimi ile yönetiliyor

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Kedinin fare ile oynaması gibi devam eden dengesiz savaşı tek kişi durdurabilir: Putin… Çünkü Rusya 'tek adam rejimi' ile yönetiliyor. Aslında, savaşı Rus halkı da istemiyor ama Rusya'da 'ortak akıl' yok, sadece 'Putin'in aklı' var." değerlendirmesini yaptı.

Turan yazısında, "Dün gazetelerde savaş karşıtı Rusların tepkisini gösteren fotoğraflar yayınlandı. Bir Rus'un elindeki pankartta İngilizce şöyle yazılıydı:“I am Russian. Sorry for that” (Ben Rus'um. Bunun için özür dilerim) İşgal nedeniyle Rus halkı da üzgün!" ifadesini kullandı.