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Sözcü yazarı Turan:  Küresel bir tarım krizinde, açlık tehlikesi ülkemizi tehdit edebilir!

"Yaşanan korona salgını günlerinde dünyada tarım üretimi de olumsuz yönde etkilendi!"

22 Şubat 2021 08:09

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Küresel bir tarım krizinde, açlık tehlikesi ülkemizi tehdit edebilir!" görüşünü savundu. 

Turan yazısında, "Yaşanan korona salgını günlerinde dünyada tarım üretimi de olumsuz yönde etkilendi! Maazallah bir kıtlık dönemi başlarsa, paramız olsa da tarım ürünleri satın alamayacak duruma gelebiliriz! Söylemeye pek dilim varmıyor ama küresel bir tarım krizinde, açlık tehlikesi ülkemizi tehdit edebilir! Muhtemel bir krizde her ülke kendi başının çaresine bakmak zorunda kalır çünkü… Dışa bağımlı tarım politikaları ve vurdumduymazlık geleceğimizi tehdit ediyor!" ifadesini kullandı. 

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