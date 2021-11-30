Sözcü yazarı Turan: Kalıcı yaz saati uygulamasıyla vatandaşa işkence çektirerek her yıl sadece 1 milyar lira tasarruf edilmiş!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, kalıcı yaz saati uygulamasının yarardan çok zarar getirdiğine dikkat çekerek " Aslında bu uygulamayla kışın daha çok elektrik kullanılıyor ama farkında değiller. Yaz aylarındaki tasarrufumuzu kış aylarında kaybediyoruz!" dedi. Turan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in söz konusu uygulamayla 1 yılda 6 milyar TL tasarruf sağlandığını söylemesini hatırlatarak "6 yılda sağlanan tasarruf 6 milyar lira… Yani vatandaşa işkence çektirerek her yıl sadece 1 milyar lira tasarruf edilmiş!" ifadelerini kullandı.

" 'Ürküttüğü kurbağaya değmez!' denir bu gibi saçmalıklara" diyen Turan yazısında "Ankara'daki Saray'ın bir yıllık masrafı bile 3.6 milyar lira… Yani bir yıllık elektrik tasarrufumuzdan 3,6 kat daha fazla. Yılda 1 milyar lira tasarruf, 84 milyon insana çektirilen bunca eziyete değer mi?" dedi.