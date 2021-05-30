Sözcü yazarı Turan: İmamoğlu öksürse bile suç sayılacak!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında düzenlenen iddianameye ilişkin olarak, “İktidar, ağır İstanbul yenilgisini bir türlü hazmedemedi! Aradan iki yıl geçti… Hâlâ intikam peşindeler! İmamoğlu öksürse bile suç sayılacak!” düşüncesini dile getirdi.

Turan yazısında, “CHP'li Başkan, kazanmakla suç işlemiş gibi… Akla gelmedik bahanelerle onu görevinden uzaklaştırmak istiyorlar! İmamoğlu türbede elleri arakasında dolaştı: SUÇ. Belediyeye dezenfektan alındı: SUÇ. İmamoğlu Ordu valisine lâf etti: SUÇ. İmamoğlu halka ucuz ekmek dağıttı: SUÇ. İmamoğlu 31 Mart 2019 İstanbul seçimlerinin iptali üzerine Yüksek Seçim Kurulu üyelerini eleştirdi: SUÇ. Hem de İmamoğlu'nun 4 yıl 1 aya kadar hapsi istenen bir SUÇ. İmamoğlu öksürse bile “Neden öksürdün?” diye suç ilan edecekler neredeyse!" ifadesini kullandı.

Turan şunları kaydetti:

"Hiçbir demokratik hukuk ülkesinde rastlanmayan komik bir durum bu! İntikam arayışındaki iktidar neden böylesine kızgın? Bir defa İmamoğlu İstanbul'u onların elinden aldı. Bundan daha büyük suç olur mu? Ayrıca… Tüm imkânsızlıklara, tüm çelmeleme operasyonlarına rağmen başarılı bir yönetim sergiliyor, İstanbul halkının gönlünü kazanmaya devam ediyor… İnsanlar ondan memnun… İktidar tarafı “Nereden çıktı yaa bu adam? Nasıl durduracağız onu?” diye her geçen gün biraz daha öfkeleniyor! Yakında “Çıldırmaya az kaldı, doktorum nerede?” şarkısını söylemeye başlarlarsa şaşırmamak gerekecek! Durum bunu gösteriyor."