Sözcü yazarı Turan: İktidarın motoru stop etti!

Sözcü yazarı Rahmi Turan, 2022’nin ilk gününe kaleme aldığı “İktidarın motoru stop etti!” başlıklı yazısında hükûmete yönelik eleştirilerini sıraladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Milli Eğitim Bakanlığı’na alınmamasını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik İçişleri Bakanlığı’nın “özel müfettiş” görevlendirmesinin ardından Başkan Ekrem İmamoğlu’nun görevden alınacağı iddialarını hatırlatan Turan, “Her türlü haksızlığın tavan yaptığı ülkemizde huzura kavuşmak çok zor!” diye yazdı.

Elektrikten doğalgaza gelen zamları da hatırlatan Turan, “Kişisel ihtiraslar, ülke çıkarlarının üstünde tutulursa, içinde bulunduğumuz kriz her gün biraz daha derinleşip sıkıntıları arttıracak demektir” dedi.

Turan devamında, “Yeni yılda memur, emekli, dul ve yetime yapılacak zamlar onları memnun edecek oranda olacak mı? Görünen o ki, fazla umut yok! İktidar, insanlara biraz olsun nefes aldıracak hiçbir çözüm üretemiyor. 2002'den bu yana, yirmi yılın yorgunluğuyla motor stop etmiş gibi” ifadelerini kullandı.

“Merak ediyorum… Şu AKP içinde siyasi adaba önem veren, âdil davranmaktan yana olan, gittikleri bu yolun yanlış yol olduğunu gören, vicdanını sesini dinleyen insan kalmadı mı? Hepsinin gözleri mi bağlandı? Hakkaniyetten yana olan yok mu?” diye soran Turan, “Geçtiğimiz yıl hem dünya, hem Türkiye için çok zor bir yıl oldu. Bu yılın daha iyi, daha güzel olacağına dair hiçbir işaret görünmüyor! Fakat direneceğiz, başka çaremiz yok! Umutlar bitmez… Umudunu yitiren her şeyini kaybeder! Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, okurlarımın yeni yılını kutluyor, 2022'nin ulusumuz için hayırlı olmasını diliyorum” temennisinde bulundu.

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