Sözcü yazarı Turan: İktidarı elektrik çarpacak!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, elektrik faturalarına yapılan zamları eleştirerek, "İktidarı elektrik çarpacak!" düşüncesini dile getirdi.

Turan yazısında, "Sürekli artırılan elektrik fiyatları, bu iktidarın artık gitme zamanının geldiğini gösteriyor!Zırt-pırt yapılan zamlar vatandaşa eziyet haline geldi.Niçin en pahalı elektriği bu ülkenin insanları kullanıyor? Elektrik faturaları son üç yılda yüzde 122, son bir yılda yüzde 30, son bir ayda yüzde 15 arttı. Daha temmuz ayında yüzde 15 zam yapılmışken elektrik şirketlerinin utanmadan yüzde 15 zam daha istemesine ne demeli? Vatandaş göz göre göre soyulmaktadır!Millet yalnız kullandığı elektriğin bedelini değil, enerji şirketlerine dağıtım ve desteklerden oluşan bedelleri, çok kişinin izlemediği kanal olan TRT'nin payını, kayıp ve kaçak bedellerini de ödüyor.CHP'li Dr. Bayram Yılmazkaya'nın hesabına göre, 60 lira kullanım bedeli olan elektrik faturası vatandaştan olarak tahsil ediliyor.Bu bir sömürü düzenidir.İktidarı bu gidişle fena halde elektrik çarpacak, haberleri olsun!" ifadesini kullandı.