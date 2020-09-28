Sözcü yazarı Turan: İktidar ve küçük ortağının TTB ile uğraşacağına ufukta görünen muhtemel ilaç krizine acil çare araması gerekiyor

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, iktidar ve MHP'nin Türk Tabipleri ile uğraşmak yerine ABD ile yaşanabilecek ilaç krizine karşı acil çare araması gerektiğini savundu.

Turan, "ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, 'Türkiye'deki, devlet hastanelerinin yabancı ilaç şirketlerine borcunun bir yılda 230 milyon dolardan 2,3 milyar dolara çıktığını ve ABD'li ilaç şirketlerine bu borcun ödenmemesi durumunda Türkiye'ye ilaç satışının durdurabileceğini' söyledi. Bu, açıkça bir tehdittir! Adam 'Paramızı ödeyin, yoksa sonuçlarına katlanırsınız!' diyor. Borçlu olanın boynu bükük olur, borçlu suçlu gibi durur. Parasını isteyen adama (terbiyesizlik de yapsa) ne diyebiliriz ki? Ekonomisi PİK yapan bir ülke böyle 'Müflis tüccar' gibi borcunu ödeyemez bir duruma düşer mi hiç?" düşüncesini dile getirdi.

Turan, "İlaç krizi ülkede çok acı durumlara yol açar. İktidar ve küçük ortağının, Türk Tabipler Birliği ile uğraşacağı yerde, ufukta görünen muhtemel bir krize acil çare araması gerekiyor. Korona salgınının hızla devam ettiği bir dönemde patlayacak bir ilaç krizi çok büyük sıkıntılara yol açar! Peki, Türkiye ABD'li ilaç şirketlerine olan borcunu ödeyemeyecek kadar mı dara düştü? Hâlâ pembe tablolar çizmek boşuna… Lâfla pilav pişmiyor. Döviz bulmak lâzım!" ifadesini kullandı.

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