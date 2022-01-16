Sözcü yazarı Turan: İktidar CHP'yi 'din kavgasına' çekmek istiyor

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Görünen o ki, iktidar CHP'yi 'din kavgasına' çekmek istiyor!" dedi. Turan, iktidarın bu yolla muhalefete tuzak kurduğunu ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tuzağa düşmediğini belirterek şöyle dedi:

"Kemal Kılıçdaroğlu, yıllardır yaşadığı deneyimlerden büyük dersler çıkartmışa benziyor, akılcı ve gerçekçi bir siyaset izliyor.

Bu durum, karşı tarafın “Bay Kemal… Bay Kemal…” diye öfkelenip köpürerek feryat etmesine sebep oluyor

İktidarın hazırladığı bir tuzak daha var.

Yandaş yazarlar, televizyonlardaki kuklalar ve Meclis'teki vekiller:

'Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim? Adayınızı açıklayın!' diye bağırıp duruyor.

Amaçları, Millet İttifakı'nı oluşturan partileri birbirine düşürmek ve adayı yıpratmak!

Kılıçdaroğlu bu oyuna da gelmiyor, hafifçe tebessüm ederek cevap veriyor:

'Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini belirlemediği halde ‘Adayınız kim?' diye soruyor. Biz onun ‘Sandığı getiriyorum' demesini bekliyoruz. Tarihi ortaya koysun o zaman biz de adayımızı belirleriz.' "

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