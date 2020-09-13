Sözcü yazarı Turan: Hâkim karşısına çıkabilirse Müyesser Yıldız'ın da tahliye edileceğini düşünüyorum, adalet bu konuda aksıyor

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Libya'da şehit olan MİT mensubunu ifşa ettikleri gerekçesiyle açılan davada Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv muhabiri Hülya Kılınç, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ve Yeni Yaşam Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser'in tahliye edildiğini hatırlatarak, "Hâkim karşısına çıkabilirse Müyesser Yıldız'ın da tahliye edileceğini düşünüyorum ama, bütün mesele hâkim karşısına çıkmakta!" düşüncesini dile getirdi.

Turan, "Adalet nedir? Adalet kâinatın ruhudur, devletin temelidir. Kutsal kitabımız Kur'an 'Allah, hak ve adaletle idare edenleri sever' der.Hal böyleyken, ülkemizde gerçek anlamda bir adalet olduğu söylenebilir mi? Yaşanan olaylar, insanların adalet duygusunu zedeliyor maalesef…" değerlendirmesinde bulundu.

Turan, "90 bin hırsızın, soyguncunun, rüşvetçi ve vurguncunun, çıkarılan afla serbest bırakıldığı ülkemizde, suçları sadece düşüncelerini yazmak ve haber vermek olan yüze yakın gazetecinin içeride tutulması adalet midir? Hafta içinde Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Aydın Keser, Ferhat Çelik ve Eren Ekinci'nin tahliye edilmeleri memnuniyet verici ama ya diğerleri? Onlar ne olacak?" görüşünü savundu.

Turan, "Tutuklu meslektaşımız Müyesser Yıldız 3 aydır hapiste ama iddianamesi hâlâ hazırlanmadı. Bir iddianameyi yazmak o kadar zor mu ki? Haftalar, aylar geçti, iddianame ortada yok! Hâkim karşısına çıkabilirse Müyesser Yıldız'ın da tahliye edileceğini düşünüyorum ama, bütün mesele hâkim karşısına çıkmakta! Adalet bu konuda da aksıyor ne yazık ki!" ifadesini kullandı.

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