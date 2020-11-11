Sözcü yazarı Turan: Ekonominin bu kadar bozulmasının tek sorumlusu olarak Berat Albayrak'ı göstermek haksızlık

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifa etmesine ilişkin olarak, “İstifa şekli, bir karşı çıkışa, bir protestoya benziyor!” yorumunu yaptı. Turan, “Ekonominin bu kadar bozulmasının tek sorumlusu olarak Berat Albayrak'ı göstermek haksızlık” görüşünü savundu.

Turan, "Gerçekte çöküş, ülkemizdeki 'Tek Adam Sistemi'nin yarattığı bir sonuçtur. Türkiye, bütün kurumları, kuralları ve yasalarıyla güvenilir bir hukuk devleti olmadıkça ekonominin düzelmesi beklenemez! Her şeyden önce yargının bağımsız olması ve ülkede adalet sorunlarının yaşanmaması gerekiyor." düşüncesini dile getirdi.

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