Sözcü yazarı Turan: Eğer AKP ve MHP seçim güvenliği konusundan samimilerse parmak boyasını geri getirirler!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Eğer AKP ve MHP seçim güvenliği konusundan samimilerse parmak boyasını geri getirirler!" görüşünü savundu.

Turan yazısında, "Yapılması muhtemel hileleri önlemenin en etkin yolu nedir? Eski yıllarda olduğu gibi seçimlerde 'parmak boyasını geri getirmek' gerekiyor. Fakat… 'Böyle bir önlem iktidarın işine gelmez ve parmak boyası teklifine sıcak bakmaz' diye düşünüyorum. Muhalefet bu konuda tüm gücüyle uğraşmalı, Meclis'e yasa teklifi verip elinden geleni yapmalı! Eski usul parmak boyama sistemi ile bir kişinin birden fazla sandıkta oy kullanmasının önüne geçilmesi şarttır ve bunun başka da bir yolu yoktur. Eğer AKP ve MHP seçim güvenliği konusundan samimilerse parmak boyasını geri getirirler! Aksi halde, kuşku ve şaibe bitmez!" ifadesini kullandı.