Sözcü yazarı Turan: Bunlar yaşlılığı ölümden daha korkunç yaptılar, 65 yaş yasağı yetti artık!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağının sona erdirilmesi gerektiğini yazdı.

Turan, "Getirilen yasaklarla birlikte bu yaş grubunun uğramadığı hakaret kalmadı. Bankalardan kendi paralarını bile çekmekten aciz hale getirildiler! 'Taşıyıcı, riskli grup, korunmaya muhtaç acınacak zavallılar' olarak nitelenen bu insanlar toplumsal hayattan âdeta dışlandılar! Yaşlı ve yurtsever birçok okurum 'Sokağa çıkamadığımız için 31 Mayıs'a kadar yatırılması gereken Emlak Vergimizi bile yatıramadık' diye üzülüyor ve 'Şimdi bize zamanında yatırmadık diye cezalı vergi mi ödetecekler? Böyle bir insafsızlık yaparlar mı?' diye soruyorlar." ifadesini kullandı.

Turan, "65 yaş üstündeki grubun büyük kısmı eğitimli, bilgili, hali vakti yerinde, ev-bark sahibi insanlardan oluşuyor. Kimsenin onları korumak adına işgüzarlık yapması, haklarını kısıtlaması gerekmiyor. 65 yaş üstüne getirilen yasağı iki aydır sürdürenler, iyilik yapalım derken belki de farkında olmadan onların sağlığını bozdular. Bu grup insanımız ihtiyaçlarını gideremedi, gerekli sağlık kontrollerini yaptıramadı, ruhsal ve fiziksel bakımdan çöktü! Dünyadaki tüm uygar ülkelerin hiçbirinde böyle antidemokratik bir yasak yok!" düşüncesini dile getirdi.

Turan, "Bugün ülke yönetiminde olanların bir bölümü de 65 yaş üstünde. Böyle olduğu halde onlara yasak yok! O kişiler koca devleti yönetiyor ama 65 yaş üstü vatandaşlar kendilerini bile yönetemiyor, öyle mi? Unutulmasın ki, en güvenilir kişiler eski dostlardır. En güzel içilenler eski şaraplardır. En rahat okunanlar da eski yazarlardır. Yetti artık! 65 yaş üstü yurttaşlara yapılan haksızlığa bir an önce son verilmeli!" görüşünü savundu.

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