Sözcü yazarı Turan: Bülent Arınç, doğru konuştuğu için Cumhur İttifakı tarafından linç ediliyor

ı Rahmi Turan, "AKP'nin kurucularından olan Bülent Arınç, büyük bir medeni cesaret göstererek ülkedeki hukuksuzluğu vurguladı. Şimdi, doğru konuştuğu için, Cumhur İttifakı (AKP ve MHP'liler) tarafından linç ediliyor, ittifakı çökertmek istediğinden bahsediliyor." görüşünü savundu.

Turan, "Oysa Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan 14 Kasım günü: 'Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatacağız' demişti. Bülent Arınç'ın açıklamaları bu sözleri destekliyor ama gel de onu gözleri kapalı, fanatik partililere anlat! Türkiye'de hukuk ve adalet felç olmuş durumdadır! Bir kısım yargı organı 'Anayasa ne derse desin, Anayasa Mahkemesi ne karar alırsa alsın, biz bildiğimizi okuruz' inadında!" düşüncesini dile getirdi.

Turan, "Yargıçlar ve savcılar özgürlükçü düşünsünler' diyerek hukuk ve adaleti savunan Bülent Arınç'a saldıranlar, 'Sen ne biçim Ak Partilisin?' 'Darbecilerin ağabeyi' 'Cumhur İttifakı'na sabotaj yaptın' diye feveran ediyorlar! Bilgileri ve karakterleri böyle… Bunlar hukukun üstünlüğü ilkesinin Türkiye'ye yerleşmesini istemiyorlar!" ifadesini kullandı.

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