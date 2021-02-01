Sözcü yazarı Turan: Boğaziçi Üniversitesi eylemi ülkemizin tarihine ‘şanlı bir direniş’ olarak geçecek

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'den belediye başkanı ve milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu'yu atamasının ardından öğrencilerin ve akademisyenlerin eylemlerinin ülkenin tarihine 'şanlı bir direniş' olarak geçeceğini belirtti.

Turan yazısında, "İstenmeyen adam Boğaziçi Üniversitesi'ndeki odasında yapayalnız oturuyor!Hiç sıkılmıyor, topluma karşı bir utanma duygusu hissetmiyor. İktidarın, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atadığı Prof. Melih Bulu'ya karşı direniş haftalardır sürüyor. Akademisyenler ve öğrenciler, soğuk ve yağışlı havalarda bile eylemlerini sürdürüyor. Atanmış rektörü istemiyorlar! Bu onurlu direniş artık medyaya yeterince yansımıyor ama öğretim üyeleri cübbelerini giyip rektörlük binasına arkalarını dönerek protestoya devam ediyorlar." ifadesini kullandı.

Turan, "İktidar bu eylemlere kulak tıkamakta ısrar ederek direnişi kırmaya çalışıyor. Kim ne yaparsa yapsın, nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, bu eylem ülkemizin tarihine 'Şanlı bir direniş' olarak geçecek." görüşünü savundu.