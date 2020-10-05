Sözcü yazarı Turan: Bodrum Belediye Başkanı yazlık konutları olana "Bodrumlu olun" kampanyası açtı, haklı

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, yazın nüfusu milyona dayanan Muğla Bodrum'da Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın yazlıkçılara yönelik "Bodrumlu olun" kampanyası açtığını duyurdu.

Turan, "Bodrum, ünü Türkiye sınırlarını aşan dünya çapında bir ilçemiz…Koronavirüs salgını nedeniyle büyük göç alan ilçenin kış nüfusu 176 bin 500'den 400 bini aşan bir yoğunluğa yükseldi.Bodrum Belediyesi devletten resmi nüfusa göre ödenek alıyor, fakat bunun kat kat fazlası insana hizmet ediyor. Yaz aylarında nüfus milyonu geçiyor!" ifadesini kullandı.

Turan yazısında şunları kaydetti:

"Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'da yazlık konutları olan site sakinlerine çağrıda bulunarak 'Bodrum'u seviyorsanız, Bodrumlu olun!' kampanyası açtı. Haklıdır. Başkan Aras, Bodrum'da oturan bütün yazlıkçıların nüfus kayıtlarını Bodrum'a nakletmelerini istiyor ve: 'Herkesin büyük bir aşkla, tutkuyla bağlı olduğu Bodrum, daha yaşanabilir, daha temiz ve daha güzel bir kent olsun diyen herkesi, bu çağrımıza yanıt vermeye davet ediyorum' diyor. Bodrum'u seven bunu yapar."

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