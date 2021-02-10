Sözcü yazarı Turan: Bırakın uzayı-muzayı, siz önce aşı bulun, aşı!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Bir de uzaydan, Uzay Ajansı'ndan filan bahsetmezler mi? Türkiye uzayda söz sahibi olacakmış! Bu ağır salgın günlerinde bile ister istemez gülüyoruz! Bırakın uzayı-muzayı, siz önce aşı bulun, aşı!" düşüncesini dile getirdi.

Turan yazısında, "1930'lu yıllarda bile 17 çeşit aşı üreten, bunların bir kısmını Amerika'ya ve Çin'e yollayan Türkiye bugün ne hale geldi? Sağlıkta hayatî bir kurum olan Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü'nü 2011 yılında bu iktidar kapattı! Bugün öyle bir tesisimiz ve o tesisin deneyimli tıp adamları olsaydı, aşı için namerde muhtaç olmayacaktık! Her şeyi satıp savurdular, satamadıklarını kapattılar. Şimdi ne oldu? 70 küsur yıl önce aşı yolladığımız Çin'den umutla aşı bekler hale geldik!" ifadesini kullandı.