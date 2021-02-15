Sözcü yazarı Turan: “Ay'a gidiyoruz” derken, daha aşı sorununu bile çözememiş olmamız trajikomik bir olay

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, iktidarın 19 yıldır hayal sattığını belirterek, “Ay'a gidiyoruz’ derken, daha aşı sorununu bile çözememiş olmamız trajikomik bir olay” görüşünü savundu.

Turan yazısında, “Koruyuculuğu yüzde 50.4 olan Çin aşısına bile razı olduk ama o da âdeta damla damla geliyor! Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca derin bir iç çekişiyle: 'Biz günde bir buçuk milyon aşı yapma kapasitesine sahibiz. Yeter ki aşımız olsun!' derken, sesinde üzgün bir ton vardı. Sağlık Bakanı'nın sözleri hazin bir itiraftır!" düşüncesini dile getirdi.