Sözcü yazarı Turan: Aşı temin edemeyen, maske dağıtımında çuvallayan yönetim, Türkiye'yi 4'üncü Murat dönemine götürdü

Sözcü yazarı Rahmi Turan, henüz toplumun yüzde 10’unun aşılanabildiğini ve şu anda aşı bulunamadığını belirterek, iktidara eleştirilerde bulundu. “Çelişkili açıklamalar, tutulmayan sözler, boş vaatler tam bir fiyaskoya dönüştü!” diyen Turan, “Sayıştay raporuna göre; köprü, tünel, otoyol, şehir hastanesi, havalimanı gibi projelere 61 milyar 719 milyon 323 bin lira kur farkı ödeyen devlet, aşıya para bulamıyor. Yalnız aşıya değil, salgında can çekişen esnafa, işsiz kalan perişan vatandaşa da para bulamıyor. Nasıl bir sosyal devletiz biz?” diye sitem etti.

“Aşı temin edemeyen, maske dağıtımında çuvalla­yan, bunalımdaki insanları­na yardım yapamayan yönetim, Türkiye'yi 4'üncü Murat dönemine götürdü” diyen Turan sözlerine şöyle devam etti:

Tarihi kayıtlara göre 4'üncü Murat (1623- 1640) gece gündüz içki içen bir padişahtı ama ülke­de sigara ve içkiyi (kendisi hariç) herkese yasaklamış, yasağa uymayanların kafası­nı kestirtmişti!

Millet, 400 yıl sonra benzeri yasağı bir kez daha gördü. Korona salgını bahane edilerek, 17 günlük kapan­ma süresince alkollü içki satışlarının yasaklanması kısmen de olsa 4'üncü Murat yasaklarına benziyor ve insan haklarının olmadığı o ilkel dönemi hatırlatıyor! Alkol yasağı hukuku, çağdaş değerleri ve insan haklarını çiğnemektir. Kişi­nin özel yaşamına müdaha­ledir ve Anayasa'mıza da aykırıdır! Evet, içki ve sigara sağlığa zararlıdır, elbette ki kullanıl­maması iyi olur. Fakat bu konuda zorlama yapılamaz, insan haklarına aykırı davra­nılamaz. Alkollü içkiyi isteyen içer, istemeyen içmez. Kimseye zarar vermedikten sonra kime ne? Vatandaşla inatlaşmanın bedelinin sandıkta ağır ola­cağını hiç düşünmüyorlar!”

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