Sözcü yazarı Turan: Akşener'e, hiçbir politikacıya olmadığı kadar psikolojik baskı yapılıyor, engellenmek isteniyor

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Meral Akşener'e, hiçbir politikacıya olmadığı kadar psikolojik baskı yapılıyor, engellenmek isteniyor." görüşünü savundu.

Turan, "Asık suratlı politikacılarla dolu olan ülkemizde İyi Parti lideri Meral Akşener siyasetin gülen yüzü… Tutarlı davranışlarıyla politikada kilit konumuna geldi… Onun mücadelelerini takdirle izliyorum. Devlet Bahçeli'nin, önceki yıllarda yaptığı haksızlıkları unutarak Meral Hanım'a 'Eve dön!' çağrısı yapması, ucuna yem takılmış bir olta gibiydi… Meral Akşener tabii ki, bu oltayı yutmadı ve psikolojik saldırıyı ustaca defetti!" düşüncesini dile getirdi.

Turan, "Onun şu sözleri bir ders niteliğindeydi: 'Kişisel menfaatlerim için Türkiye'nin geleceği ile asla oynamam!' AKP-MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na kapı böyle kapandı! Meral Akşener'e, hiçbir politikacıya olmadığı kadar psikolojik baskı yapılıyor, engellenmek isteniyor. Akşener, il başkanlarıyla gerçekleştirdiği bir video konferansta, engellemelere asla boyun eğmeyeceğini belirterek: 'Ben o duvarlara başımı vururum. Ya duvarları yıkarım, ya başımı yararım!' diye haykırdı." ifadesini kullandı.

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