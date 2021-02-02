Sözcü yazarı Turan: AKP, Saadet Partisi’nden yüzde 2 oy almak için İstanbul Sözleşmesi’nden geri adım atıp kadınları harcamayı düşünüyor

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Saadet Partisi'nde çok etkili bir isim olan Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret eden AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, ona İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırma sözü vermiş! Saadet Partisi'ni Cumhur İttifakı'na katarak seçim işbirliği yapmak isteyen AKP, o partinin yüzde bir buçuk-yüzde iki oyunu almak için İstanbul Sözleşmesi'nden geri adım atıp kadınları harcamayı düşünüyor." görüşünü savundu.

Turan yazısında, "Saadet Partisi'nin yüzde bir buçuk–yüzde iki oyuna tamah eden AKP bunu, iktidarı kaybetme korkusundan yapıyor!Tam bir sıkışmışlık ve çaresizlik içinde görünüyor, ülkeye de kadınlara da yazık ediyorlar! Kadınlar artık gerçeği görmeli, iktidar partisi ve yandaşlarının kendilerine hangi gözle baktıklarını anlamalı!" düşüncesini dile getirdi.