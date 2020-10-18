Sözcü yazarı Turan: AKP iktidarının bu yılki kutlamalara da birçok engel getireceği kesin fakat iktidar istese de istemese de biz Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacağız

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "29 Ekim'de Cumhuriyet'imizin 97'nci yılını kutlayacağız. Tüm millî bayramlarımızı savsaklayan AKP iktidarının bu yılki kutlamalara da birçok engel getireceği kesin… Fakat… İktidar istese de istemese de biz Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacağız." düşüncesini dile getirdi.

Turan, "Atatürk ve Cumhuriyet sevgisini hiç kimse bu milletim yüreğinden silemez! 29 Ekim gününün Başkent Ankara için ayrı bir önemi, ayrı bir güzelliği ve sevinci var. Ankara'nın tarihi Çubuk Barajı ve rekreasyon alanı (yani vatandaşların hem eğlence, hem piknik yapabilecekleri, çocuk bahçeleri, dinlenme ve gezinti alanlarının olduğu baraj çevresi) 25 yıl aradan sonra bu 29 Ekim günü tekrar halkın hizmetine açılacak." ifadesini kullandı.

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