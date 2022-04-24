Sözcü yazarı Turan: 84 milyon insanımızın 50 milyonu yoksul ve bu yoksulların yarıya yakını açlık sınırında sefil bir hayat sürüyor

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Bugüne kadar bir çok kriz gördük, ağır sıkıntılar yaşadık, fakat… Halkın bu kadar ezildiğini hiç görmemiştik. Böyle bir krize ilk defa tanık oluyoruz. Ülkede derin bir yoksulluk ve içler acısı bir perişanlık var. İktidar bunu görmüyor olamaz!" düşüncesini dile getirdi.

Turan yazısında, "Görüyor, fakat, her şeyin tek adama bağlı olduğu bu tuhaf yöne­tim sisteminin ülkeyi düze çıkartacak hali yok! Hâlâ, 'Şahlandık! Dünyanın en güçlü eko­nomileri arasına girme­mize az kaldı!' gibisinden coşkulu ifadelerle toplumun gazını almaya çalışıyorlar. Aç karınlar hitabetle doymaz, karanlıklar lâfla aydınlanmaz ki! 84 milyon insanımızın 50 milyonu yoksul ve bu yoksulların yarıya yakını açlık sınırında sefil bir hayat sürüyor. Hazin değil mi?" ifadesini kullandı.