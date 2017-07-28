Sözcü yazarı: Tuncay Özkan, o flaş belleği Genelkurmay'a teslim edince Adil Öksüz ağladı

Sözcü Gazetesi Saygı Öztürk, 2007 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Tuncay Özkan'ın, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı İlker Başbuğ'a verdiği flaş diskle ilgili olarak "Hava Kuvvetleri Komutanlığı'yla ilgili tüm bilgilerin ele geçirilip, incelenmek üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na geldiğini çok sınırlı sayıda kişi biliyordu. Bunu öğrenenler arasında 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Akıncı Hava Üssü yakınında yakalanan, daha sonra serbest bırakılan, o günden beri de izine rastlanamayan Adil Öksüz de bulunuyordu" dedi.

"İki kişi, bu dosyanın nasıl karartıldığını, nasıl kapatıldığına, boşaltıldığına ilişkin itiraflarda bulundular" ifadesini kullanan Öztürk, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"İki itirafçının açıklamaları arasında da, Adil Öksüz'ün adı geçiyor, onun ağladığı anlatılıyor. 5 kişilik komisyonun tamamının da darbeye kalkışanlar arasında yer almaları nedeniyle ihraç edildiğini de öğreniyorum."

Saygı Öztürk'ün "Genelkurmay’a içini boşaltıp gönderdiler" başlığıyla yayımlanan (28 Temmuz 2017) yazısı şöyle:

Gazeteci-yazar Tuncay Özkan o günlerde Cumhuriyet mitingleri yapıyor, ateşli konuşmalarıyla kitleleri coşturuyor, her mitingi bir öncekinden daha kalabalık oluyordu. ABD'de bulunan Fetullah Gülen için “Yılanın başı ABD'de ama kuyruğu Türkiye'yi karıştırıyor” diyor, televizyon konuşmalarında da cemaatin orduyu ele geçirmeye çalıştığını, orduyu cemaatçilerden temizlemenin de Türkiye'yi savunmakla eşdeğer olduğunu kaydediyordu.

2006 yılıydı.Tuncay Özkan, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda uçağa binmek üzereydi. Yanına yaklaşan ve futbol hakemi olduğunu belirten bir kişi, “Tuncay Bey, askerlerle ilgili size çok gizli ve çok önemli bir şey vereceğim. Şu anda yanımda olmayan flash belleği size İstanbul'da teslim etmek istiyorum” dedi. Özkan, şaşırmıştı ama bu kadar önemli bir şeyin hakemin elinde olacağını da tahmin etmemişti.

Tarih 5 Ocak 2007

Gerçekten bu kişi flash belleği Tuncay Özkan'a getirdi. Özkan, diski açmaya çalıştı açamadı. Bilgisayar birimindekilerin uzun uğraşları sonucu içinde “çok gizli” bilgiler olduğu belirtilen diskin bir bölümü açılabildi. Bunlar fişleme kayıtlarıydı. “Alevi”, “Kürt”, “Solcu”, “Pornocu” diye fişlemeler vardı. Bir başka dosya “Evlilik” adını taşıyor, kimin kiminle evleneceği, evlendirildiği yazıyordu. Bir de “Abiler- Ablalar” sütunu vardı. Bazılarıyla ilgili aile boyu bilgiler derlenmişti. Örneğin Hacıbektaş Belediye Başkanı emekli asker Ali Rıza Selmanpakoğlu da bunlardan birisiydi. Ancak, bütün dosyaları açmak mümkün olmuyordu. Kriptoyu kırmak için çok uğraştılar ama olmadı.

Özkan, flash belleğin açabildiği dosyalarını okumaya başlayınca ürktü. Bunları, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlker Başbuğ'a, 5 Ocak 2007 tarihinde teslim etti. Daha çok Hava Kuvvetleri personeliyle ilgili bilgiler yer alıyordu. Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, kendisine ulaştırılan bu flash belleği Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderdi ve sonuçtan kendilerine bilgi verilmesini istedi.

2007 yılının Ağustos ayına kadar Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Faruk Cömert, Kurmay Başkanı Hasan Aksay, İstihbarat Başkanı Erol Özgil'di. 2007 yılının Ağustos ayında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Aydoğan Babaoğlu, Kurmay Başkanlığı'na Korcan Pulatsu, İstihbarat Başkanlığı'na Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Akın Öztürk atandı.

Adil Öksüz ağladı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'yla ilgili tüm bilgilerin ele geçirilip, incelenmek üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na geldiğini çok sınırlı sayıda kişi biliyordu. Bunu öğrenenler arasında 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Akıncı Hava Üssü yakınında yakalanan, daha sonra serbest bırakılan, o günden beri de izine rastlanamayan Adil Öksüz de bulunuyordu. Öksüz, Fetullah cemaatinin “Hava Kuvvetleri imamı” olarak biliniyordu. Her şeyden onun haberi oluyordu. Hazırladıkları bilgilerinin başkalarının eline geçmesi üzerine Öksüz'ün “Tüm emeklerimiz boşa gitti” diyor, çare arıyordu.

Bunları kim mi anlatıyor? O dosyadaki bilgilerin araştırılması için Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 5 kişilik bir komisyon kuruldu. Eldeki bilgiler değerlendirildi. O komisyonda bulunanlar Emin M. ve Selçuk B. darbe girişimi nedeniyle tutuklananlar arasında. İki kişi, bu dosyanın nasıl karartıldığını, nasıl kapatıldığına, boşaltıldığına ilişkin itiraflarda bulundular. İki itirafçının açıklamaları arasında da, Adil Öksüz'ün adı geçiyor, onun ağladığı anlatılıyor. 5 kişilik komisyonun tamamının da darbeye kalkışanlar arasında yer almaları nedeniyle ihraç edildiğini de öğreniyorum.

Kılıçdaroğlu da gördü

Tuncay Özkan, flash belleği teslim ettikten sonra başına gelmedik kalmadı. Evinde arama yapılırken, onların flash belleğin bir kopyasının peşinde olduğunu da tahmin ediyordu. Özkan, “Ergenekon” soruşturması kapsamında yıllarca cezaevinde yattı. Orada zehirlenmek istendi. Son bilgiyi de aktaralım, Tuncay Özkan'ın sağlık durumunda sevindirici gelişmeler var.

İstanbul'da Anayasal suçlara bakan C. Savcısı, iki ay önhce Tuncay Özkan'ı telefonla aradı, “Siz zamanında Hava Kuvvetleriyle ilgili olarak bir flaşh bellek vermişsiniz. İtirafçı var. Onlar, bu dosyanın kapatıldığını, flaşh bellekte yer alan bazı bilgilerin de silindiğini belirtiyorlar. Sizden ricamız, o flash belleğin örneğini savcılığımıza teslim etmenizdir” dedi.

Hava Kuvvetleri'nde kurulan soruşturma komisyonu tarafından ört-bas edilen dosya Genelkurmay Başkanlığı'na gönderilmiş. Birçok bölümü silindiği için Genelkurmay'a “Bu bilgiler bize daha önce de gelmişti. Bir şey yok” denilip “ört-bas” edilmiş. CHP Milletvekili Tuncay Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bilgi verdikten sonra o flash belleği savcılığa teslim etti. Bakalım, bundan sonra neler çıkacak, Kılıçdaroğlu neler açıklayacak…