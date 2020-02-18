Sözcü yazarı TÜİK'in 'mutluluk anketi verileri'ni yorumladı: İnsan işkilleniyor, millet topluca hap falan mı kullanıyor?

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun ‘mutluluk anketi’nin verilerini yorumladı. Muratoğlu, “O kadar mesudum ki’ diyenler ülkenin yarısından fazla… Muhtemelen İstatistik Kurumu çalışanları ülkeleri karıştırdı. Anketi Finlandiya'da falan yaptı.” görüşünü savundu.

Muratoğlu,"Millet işsiz kalınca, pisipisine ölünce, hukuk katledildiğinde, demokrasi gözden kaybolduğunda, hayat pahalandığında, adalet kalmadığında, özetle süründükçe mutluluğun resmini çiziyor. Kitleler fakirleşirken zümreler zenginleşiyor… Belki de fakirler, zenginleşenleri gördükçe mutlu oluyor! Haliyle insan işkilleniyor. Millet topluca hap falan mı kullanıyor?" ifadesini kullandı.

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