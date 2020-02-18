T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Sözcü yazarı TÜİK'in 'mutluluk anketi verileri'ni yorumladı: İnsan işkilleniyor, millet topluca hap falan mı kullanıyor?

"TÜİK çalışanları muhtemelen ülkeleri karıştırdı, anketi Finlandiya’da falan yaptı"

18 Şubat 2020 08:54

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun ‘mutluluk anketi’nin verilerini yorumladı. Muratoğlu, “O kadar mesudum ki’ diyenler ülkenin yarısından fazla… Muhtemelen İstatistik Kurumu çalışanları ülkeleri karıştırdı. Anketi Finlandiya'da falan yaptı.” görüşünü savundu.

Muratoğlu,"Millet işsiz kalınca, pisipisine ölünce, hukuk katledildiğinde, demokrasi gözden kaybolduğunda, hayat pahalandığında, adalet kalmadığında, özetle süründükçe mutluluğun resmini çiziyor. Kitleler fakirleşirken zümreler zenginleşiyor… Belki de fakirler, zenginleşenleri gördükçe mutlu oluyor! Haliyle insan işkilleniyor.  Millet topluca hap falan mı kullanıyor?" ifadesini kullandı. 

Yazının devamı için tıklayın

ETİKETLER

Sözcü yazarıTÜİKmutluluk anketimutluişsizzenginhap
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24