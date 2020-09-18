Sözcü yazarı: Trabzon Sağlık Müdürlüğü, üçüncü ihalede muhammen bedelinden 10 milyon lira yüksek teklifi kamu yararı saydı

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Trabzon Sağlık Müdürlüğü'nün “Laboratuvar Hizmet Alımı” için açtığı ve iki kez iptal ettiği ihaleyi köşesine taşıdı. Öztürk, "Muhammen bedelin çok az üzerinde fiyatlar için 'Kamu yararı yok' denilip ihale iptal edilirken, üçüncü ihalede 10 milyon 356 bin lira yüksek teklifi kamu yararı saydılar. Helal olsun!" düşüncesini dile getirdi.

Öztürk, "Sağlık Müdürlüğü ihalesinin ilkinde kurum bir puanlama yaptı. Puanlama sonucu ihalenin muhammen bedeli 50 milyon 800 bin lira olarak belirledi. İhaleye giren firma, komisyonun uygun gördüğü bedelden 2 milyon 500 bin lira fazla fiyat verdiği için birinci ihale iptal edildi. Sağlık Müdürlüğü ikinci kez ihale açtı. Yine puanlama yaptı. Kurum, muhammen bedel olarak 50 milyon 352 bin lira fiyat belirledi. İhaleye giren firma 51 milyon 352 bin lira fiyat verdi. Kurum, muhammen bedelin bir milyon liranın üzerinde fiyat verildiği için ihaleyi ikinci kez iptal etti." bilgisini paylaştı.

Öztürk, "Alınacak malzemelere eklemeler yapıldı, muhammen bedeli 95 milyon 430 bin lira olarak açıklandı. İhaleye bu kez birinci ve ikinci ihaleye giren firma katılmadı. İhaleye katılan firma 105 milyon 786 bin lira teklif verdi. Firmanın verdiği teklif muhammen bedelden tam 10 milyon 356 bin lira daha fazlaydı. Önceki ihalelerde muhammen bedelden 1 milyon, 2 milyon 500 bin lira fazla olduğu için ihaleyi iptal eden Sağlık Müdürlüğü'nün bu kez neler yapacağına bakalım. Birinci ve ikinci ihale 'Kamu yararı olmadığı' gerekçe gösterilip iptal edilmişti. Üçüncü ihalede ise muhammen bedelinden tam 10 milyon 356 bin lira fazla fiyat verildi. Sağlık Müdürü Hakan Usta ve Satın Alma Komisyon Başkanı Dr. Erdem Şen, bu sefer kamu zararı olmadığını düşünerek ihaleyi onayladı." ifadesini kullandı.

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