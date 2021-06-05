T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sözcü yazarı: Toplum olarak aklın ışığı ile donanmadıkça biz bu yaratıklardan kurtulamayız!

05 Haziran 2021 08:28

Sözcü yazarı Rahmi Turan, Ayasofya'da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e atfen "zalim ve kafir" diyen imam Mustafa Demirkan'ı ismini anmadan sert sözlerle eleştirdi.

"Bir kısım insanlarımız cahiliye döneminde gibi… Cahiliye dönemi, İslâmiyet öncesi bilgisizlik ve barbarlık çağıdır. Günümüzde ne yazık ki, hâlâ o vahşet çağını yaşayanlar var! Toplum olarak aklın ışığı ile donanmadıkça biz bu yaratıklardan kurtulamayız!" diyen Turan, “Keşke Yunan galip gelseydi, diyen hainlerin, Atatürk ve arkadaşlarına küfredip lânetler okuyan çağ dışı zavallıların artık bu toplumda yer almamaları lâzım!" dedi.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

rahmi turanimamerdoğanmustafa demirkanMustafa Kemal Atatürk
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24