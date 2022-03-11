Sözcü yazarı Toker: Zeytinliklerin termik santral faaliyetlerine açılmasının sebebi, enerji krizi ve kömüre duyulan ihtiyacın artmasındanmış

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, zeytinliklerin rehabilite edilme şartıyla maden çalışmalarına açılması kararının olası enerji krizi sebebiyle alındığını köşesinde aktardı. Toker, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Fatih Dönmez'in Elektrik Üreticileri Derneği (EÜD) ile yaptığı çevrimiçi toplantıda Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle kömür yüklü gemilerin yola çıkamadığının konuşulduğunu aktardı.

Toker, toplantıda "Yakında kömür ithalatı yapanların stoklarının bitmesi veya doğalgaza alternatif sağlanamaması halinde çok etkili bir enerji krizi beklenebilir. Doğalgaz ile kömürdeki belirsizlik, su sorunları yaz aylarında ciddi bir sıkıntı yaşama riskini arttırıyor." ifadelerinin konuşulduğunu bildirdi.

Toker yazısına şöyle devam etti:

"Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile zeytinlik alanları termik santral faaliyetine açılmasında işte bu krizin de etkili olduğu konuşuluyor. Hani o, kanuna aykırı upuzun maddenin içine, 'kamu yararı' kavramının sıkıştırılma sebebi de buymuş. Yani bizi bekleyen elektrik krizi ve termik santralların elektrik üretimi için kullandığı kömüre duyulan ihtiyacın artması. O da Ege'deki santraller için zeytinlikleri 'taşıyarak' (!) mümkün

Şimdi bu yönetmeliği yapanlara ve yaptırtanlara deseniz ki, hani milletin sağlığının canına okuyan o 15 kömürlü termik santrale baca gazı takılacaktı. Hani bu baca gazı takılmadı diye bir ara “dostlar alışverişte görsün” hesabı kapılara kilit vurulmuştu. Ne oldu? Hangisine baca gazı takıldı? Hangileri ne yatırım yaptı? O santrallardan çıkan baca gazlarının yol açtığı erken ölümler sayısız bilimsel rapora yansımışken, şirketleri baca gazı yatırımına mecbur etmek kamu yararından sayılmıyor mu Sayın Enerji Bakanlığı?"

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