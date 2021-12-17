Sözcü yazarı Toker: YEK'e dayalı üretim tesislerinin teşvik maliyeti 47,7 milyar dolar

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, yeni torba yasayla YEK (yenilenebilir enerji kaynağı) olarak anılan elektrik enerjisi üretim kaynağı lisans sahiplerine verilen teşviklerin 5 yıl daha uzatılmasına değindi. Toker söz konusu teşviklerin maliyetinin 47.7 milyar dolar olduğunu aktararak "Böyle bir dönemde 47.7 milyar dolar gibi devasa bir kaynağın nasıl dağıtıldığı temel konularımızdan biri olmalı" dedi.

Toker, söz konusu yasayla teşviklerin maliyetine değinerek yazısının devamında şöyle dedi:

"Bu konuda paylaşmak istediğim dikkat çekici bir veri var. Prof. Güray Küçükkocaoğlu ile İsmet Turan'ın akademik bir çalışmasından. Yasadaki temel süre olan 10 yılın 5 yıl daha uzatılmasının, TL'nin ABD Doları karşısındaki değer kaybı sorasında büyük bir ekonomik maliyet çıkaracağı öngörülüyor.

Hesaplamaya göre, YEKDEM'in, 31 Aralık 2015 tarihinde sonlandırılmayıp, 5 yıl uzatılması sonucunda, 2016-2020 yılları arasında işletmeye giren YEK'e dayalı üretim tesislerinin ABD Doları bazlı ödemelerinin 2016-2025 dönemine ait maliyeti 47.7 milyar dolar"