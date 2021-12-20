Sözcü yazarı Toker: Varlık Fonu yönetimine ince ayar

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Türkiye Varlık Fonu (TVF) yönetiminde Cumhurbaşkanı kararının esas alınarak temsil sürelerinde düzenlemeye gidildiğini ifade ederek "Varlık Fonu yönetimine ince ayar" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Toker, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkanı olduğunu hatırlattığı TVF'nin, Başkanvekili Erişan Arıcan ve Genel Müdür Salim Arda Ermut'un devam eden Türk Telekom pay satın alma görüşmeleri sırasında temsil sürelerinin uzatıldığını aktardı. "Geçen hafta (16 Aralık 2021) Ticaret Sicil Gazetesi'nde TVF için bir 'düzeltme' yayımlandı" diyen Toker alınan kararı şöyle anlattı:

"Normalde fon yöneticilerinin görev süreleri birer, ikişer yıl uzatılıyordu. Yani Arıcan ile Ermut'un geçen 11 Eylül'de dolan ortak temsil yetkisinin de yine belli süreyle uzatılması gerekiyordu. Belli ki Erdoğan bunu istememiş. Yani Arıcan ile Ermut dahil, TVF yönetimindeki herkesin görev süresini bir, iki yıllık sürelerle uzatmak yerine kendi yetkisini hatırlatıyor. Erdoğan imzalı 3 nolu kararnameye baktığımızda, Erdoğan fon yönetiminin görev süresi konusunda şunları söylemiş oluyor:

-Benim görev süremden daha uzun süre görev yapamazsın.

-Seni istediğim an görevden alırım.

-Ama görev süren 1 yıldan daha uzun olabilir.

Bunda şaşıracak bir şey yok diyen çıkabilir. TVF'nin bir “kamu kuruluşu” olmadığını belirtelim. Fon, Ticaret Kanunu'na tabi. Öte yandan TVF'ye ne kadar özel görevler yüklendiğini de hatırlayalım. Bu tabloda, Erdoğan, başkanı olduğu TVF şirket yönetimini, görev süreleri bitmeden Cumhurbaşkanı sıfatıyla alabileceğini de ilan etmiş oluyor. Şaşırmayı unutmayalım."

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