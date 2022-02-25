Sözcü yazarı Toker: Türk Lirası'ndaki değer kaybının hızlanması, Merkez Bankası rezervlerinin önemini bir kez daha vurguluyor

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, dün itibariyle Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal operasyonu başlatmasının ardından Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybına ilişkin olarak Merkez Bankası rezervlerine dikkat çekti.

Toker "Swap dikkate alınmadığında Merkez Bankası rezervleri eksi 56.9 milyar dolar düzeyinde. Dün ABD doları karşısında en çok değer yitiren para birimlerinden biri de Türk Lirası oldu. Değer kaybının hızlanması, Merkez Bankası rezervlerinin önemini bir kez daha vurguluyor. Savaşın yol açtığı, açacağı büyük yıkımlara, ekonomik buhranın da eklenme olasılığı, ülkemiz siyaset sahnesinde de önemli değişimlerin habercisi" ifadelerini kullandı.

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