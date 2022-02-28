Sözcü yazarı Toker: Savaşa karşı iktidar önlem olarak ne planlıyor; bu hazırlığın gereksindiği mali kaynak var mı?

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye'yi ekonomik yönden etkileyeceğini ifade ederek "Peki devleti yöneten, kamu kaynaklarını kullanma yetkisine sahip olan AKP iktidarı ne yapıyor, önlem olarak neler planlıyor? Bir hazırlık yapılıyorsa, bu hazırlığın gereksindiği mali kaynak var mı?" diye sordu.

Toker, savaşı Türkiye'ye yönelik ekonomik sıkıntılarını şöyle ifade etti:

"Örneğin 'turizm gelirlerini etkileyecek' derken, bu fotoğrafın içinde sadece işletme sahipleri değil, hizmet sektöründe ter dökerek gece gündüz çalışan, ya da üretimleri hizmet sektörüne doğrudan bağlı binlerce üreticiyi kastediyoruz.

Tarımı etkileyecek derken, dış ticarete olası yansıması nedeniyle, domates, narenciye üreticisi zor zamanlar yaşayacak. Hububat ithalatı sekteye uğrarsa da arz sorunu fiyatlara yansıyacak"

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