Sözcü yazarı Toker: Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pist ihalesine yargıdan iptal kararı geldi

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 10 yıldır bitirilemeyen ikinci pist yapımı için gerçekleştirilmiş ihalenin yargı tarafından iptaline karar verildiğini köşesinde duyurdu. Toker, ihaleye davet edilmeyen Sarka Madencilik adlı bir şirketin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne (DHMİ) açtığı davanın sonuçlandığını ifade ederek "

Ulaştırma Bakanlığı'nın dava sürecindeki savunmasına dikkat çekici bir iddia olduğunu da vurgulayan Toker, savunmayı şöyle aktardı:

"Bakanlığın mahkemeye sunduğu savunmada dikkat çeken bir ayrıntı var: 'Davacı şirketin daha önce idaremizce yapılan herhangi bir yapım işinin yüklenicisi olmadığı, ve bu kadar büyük kapasitedeki bir ihale işine teklif verebilecek mali güce sahip olmadığı'…

Altını çizelim: Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pist ihalesinin 'davet edilmediği' gerekçesiyle iptalini isteyen firma, bugüne kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın hiçbir ihalesine katılmamış. Bakanlığa göre bu kapsamdaki bir işe teklif verecek mali gücü de yokmuş"

Toker, "Pist ihalesinin yargıda iptalinin önemli sonuçlara yol açması beklenir. Bunların başında mahkemenin 'ivedi değil' dediği pistin devreye alınmasının daha da sarkması ve ayrılacak kamu kaynaklarının yeni ihalelerle artması gelecek" dedi.

Yazının tamamı için tıklayın