Sözcü yazarı Toker: Lütfi Elvan, Merkez Bankası alanındaki yanlışları üstlenmediğini resmen kamuoyuna duyurmuş oldu

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda dün yaşanan devir teslim törenine ilişkin yapılan açıklamalardan çıkardığı izlenimleri köşesinde aktardı. Toker, eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevi eski yardımcısı Nurettin Nebati'ye devrederken söylediği "Kendi kontrolüm altında olan kamu maliyesi tarafında çok güçlü bilanço" sözlerine ilişkin olarak "Merkez Bankası alanındaki yanlışları üstlenmediğini resmen kamuoyuna duyurmuş oldu" yorumunu yaptı.

Toker Nebati'nin açıklamalarına ilişkin ise yazısında "Erdoğan ile aynı dili konuşan Nebati döneminde, ihracata ağırlık verirken emeği ucuzlatacak, diğer yandan da seçime odaklı harcamacı politikalar uygulanacağı, küsen seçmeni yeniden kazanmayı uman adımlar atılacağı anlaşılıyor" dedi.