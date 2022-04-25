Sözcü yazarı Toker: Konutları pazarlayacak şirket yeter ki Türkiye'de kurulmuş olsun; sonra gelsin milyonluk devlet teşvikleri

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Türkiye'deki konutları yabancılara pazarlayan kurum ve kuruluşlara verilecek devlet teşviklerine köşesinde yer verdi. Toker, söz konusu düzenlemede teşvikten kimlerin yararlanacağı sorusunun "ucu açık" olduğunu ifade ederek "Hangi milliyetten olduğu önemli değil. Türkiye'deki konutları pazarlayacak şirket yeter ki Türkiye'de kurulmuş olsun. Ofis kiralasın, fuarlara katılsın, tanıtım videoları hazırlasın, reklamlar versin. Sonra da gelsin milyonluk devlet teşvikleri…" diye yazdı.

Toker kararın Kanal İstanbul'la ilgisi olduğuna işaret ederek "TOKİ'nin Kanal İstanbul güzergahındaki 844 konutluk projesini hatırlayacak olursak bu teşvikin nedenlerinden birinin yıllar önce 'iri kıyım emlak projesi' olarak tanımladığım Kanal İstanbul ile bağlantılı olduğunu anlamak zor değil.

Olumsuz çağrışımlı atasözünü gelin de hatırlamayın: Demek ki iktidar için kaz gelecek yerden tavuk esirgenmiyor." ifadelerini kullandı.

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