Sözcü yazarı Toker: İlan edilen alım fiyatıyla, özel fabrika insafına terk edilen çay üreticisi uçakları nasıl dolduracak?

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, 7 lira olarak açıklanan çay alım fiyatının üreticinin beklentilerinin altında olduğunu ifade ederek "Hepi topu 7 lira, 'alım fiyatı yüzde 73, destekleme fiyatı yüzde 130 arttı' diye açıklanıyor ki millet de büyük destek verildi sansın" dedi.

Toker, Rize-Artvin Havalimanı açılışında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara yönelik "Uçaklarımız boş gidip geliyor. Bu uçaklar boş gidip gelirse bu ne Rize’ye ne de Artvin’e yakışır. Bu uçakları doldurun ki bu gidip gelişler çok daha farklı bir şekilde devam etsin" sözlerine atıfta bulunan Toker şöyle dedi:

"Çay üreticisini hayal kırıklığına uğratan Erdoğan, aynı konuşmada Rize-Artvin uçaklarının dolmadığını, dolması gerektiğini söylüyor.

İlan edilen alım fiyatıyla, özel fabrika insafına terk edilen çay üreticisi, uçakları nasıl dolduracak?

Kişi başına tüketimin en fazla olduğu Türkiye'de çay sorunu tırmanacak. Bunlar daha iyi günlerimiz.

Çay üreticisinin, Rize havalimanını kullanabilmesi ise bu tarım politikasıyla kolay değil."

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