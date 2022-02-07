Sözcü yazarı Toker: İktidarın elektrikte özelleştirme politikası, bugün faturasını vatandaşların ödediği iflas politikasının temel nedenidir

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Isparta'da etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında iki günü aşan elektrik kesintilerine ilişkin olarak "Türkiye'de özel şirketler, AKP iktidarı marifetiyle elektrik üretim ve dağıtımında büyük ve ana oyuncu haline getirildiler. İktidarın, özel şirketleri özelleştirmenin başladığı güne kıyasla yüzlerce kat kazanan 'kazanan' haline getiren özelleştirme politikası, bugün yaşanan ve faturasını vatandaşların ödediği iflas politikasının temel nedenidir" dedi.

"Bugün ödediğimiz ve daha da ödeyeceğimiz yüksek faturalar ise özelleştirme süreçlerinde ortaya çıkan büyük özel sektör borçluluğunun eseridir. Bugün ödediğimiz ve daha da ödeyeceğimiz yüksek faturalar ise özelleştirme süreçlerinde ortaya çıkan büyük özel sektör borçluluğunun eseridir. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de TEİAŞ'ın özelleştirilmesi gündemde " diyen Toker, özel şirketlerin borçlarını ödemediğini dile getirerek şöyle devam etti:

"2020 yılında elektrik satışı yapan 197 şirketin 37'si hiç ödeme yapmadı. 18 şirket eksik ve gecikmeli ödeme yaptı.

2019 yılında elektrik satışı yapan 174 firmadan 41'i hiç ödeme yapmadı. 15'i eksik ve gecikmeli ödeme yaptı.

Elektrik faturanızı gecikmeli ödememeniz için ihtar üstüne ihtar yersiniz değil mi. Ancak enerji sektöründe hizmet veren şirketlerin kendi yükümlülüklerini yerine getirmemesi açık bir usulsüzlükken kimse hesap soramıyor."

Yazının tamamı için tıklayın