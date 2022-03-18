Sözcü yazarı Toker: Hazine ve Maliye Bakanı hâlâ yakınıyor, yabancı yatırımcıya ülkesinin bürokratlarını şikayet ediyor

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yabancı yatırımcılara hitaben "En sevmediğim konu da şu yatırımcılara zorluk çıkaran mevzuat ya da bürokrasidir. Bürokrasiyi al aşağı ederiz. Arkamızda Cumhurbaşkanı var, rahat olun mevzuatı da değiştiririz" sözlerini değerlendirdi. Toker, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce yaptığı bir konuşmada "bürokratik oligarşi"den yakındığını ifade ederek şöyle dedi:

"KHK'yle kamu görevinden çıkarılan onbinler, kanunları arkadan dolaşan ihaleler, kapalı kapılar ardında imzalanan sözleşmeler, kanun gerektiği halde yönetmelikle sermayenin taleplerini kabul etmeler. Ne bunlar yetmiş ne de bütün yetkileri kendisinde topladığı kararnameler, liyakatsiz atamalar, beğenmediği bürokratları üç-beş ayda bir görevden alma operasyonları...

Bu sınırsız ve keyfi yetkilerin hiçbiri, “bürokratik oligarşi” egemenliğinin sona ermesine yetmemiş olmalı ki, Hazine ve Maliye Bakanı hâlâ yakınıyor, yabancı yatırımcıya ülkesinin bürokratlarını şikayet ediyor."

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