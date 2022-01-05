Sözcü yazarı Toker: Elektrik dağıtımına talip büyük müteahhitlik gruplarının ihale bedeli için aldığı krediler, faturalarımıza yansıdı

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, elektriğe gelen yüzde 125'lik zammı köşesinde değerlendirdi. Toker, bu zammın Türkiye Özelleştirme Kurumu'nun (TEK) özelleştirilmesinden kaynaklandığını ifade ederek "Gerçekte kamu hizmeti olan elektrik dağıtımına talip büyük müteahhitlik grupları, devlete ihale bedelini ödemek için büyük krediler aldı. Bu borcun ödenme ve döndürülme gereği, faturalarımıza yansıdı" dedi.

Toker, gelen zamlarla birlikte 4 kişilik bir ailenin elektrik faturasının 370 lira 80 kuruşa çıkacağını ifade ederek hesabı şöyle aktardı:

"EMO açıklamasında, 5 kWh altında yüzde 50; 5 kWh üstündeki elektrik birim fiyatlarına ise yüzde 125 zam yapıldığı belirtilirken, 4 kişilik bir ailenin asgari elektrik tüketimine dikkat çekiliyor. Buna göre 4 kişilik bir ailenin elektrik tüketimi 230 kWh olarak hesaplanıyor.

Asgari 230 kWh hesabı, insanca yaşanılacak bir evde bulunması gereken elektrikli aletler üzerinden yapılıyor. Bu örnek ailenin aralıkta ödediği fatura 201 TL 58 kuruşken, son zamlardan sonra faturası 370 TL 80 kuruşa çıkacak.

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