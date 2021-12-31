Sözcü yazarı Toker duyurdu: Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren projesi için suç duyurusu

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Ankara-İstanbul yüksek hızlı Tren (YHT) projesinin ikinci etabındaki usulsüzlük iddialarının yargıya taşındığını köşesinde duyurdu. Toker söz konusu projenin Cengiz İnşaat-İC İçtaş İnşaat- ChinaRailway Construction (CRCC) -China. NatiopalMachineryImportandExport Corporation (CMC) konsorsiyumuyla 730 gün yapım süresiyle imzalandığını ancak bu ihalede devamlı olarak süre artırımına gidildiğini aktardı.

Toker, süre artırımlarının Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) tarafından müteahhitten kaynaklanmadığını ya İdareden ya da mücbir sebepten kaynaklandığını aktardığını belirtti.

Toker söz konusu projede kamu zararının oluştuğunu ifade ederek suç duyurusunda yer alan ifadeleri yazısında şöyle yazdı:

"Oysa şartnameye göre, süre uzatımına rağmen iş hazır hale getirilmemişse gecikme cezası uygulanması gerekiyor. Suç duyurusunda bu düzenlemeye dikkat çekildi. Bütün gecikmelerin TCDD'den kaynaklandığı varsayımıyla yükleniciye yaptırım uygulanmadığı belirtildi.

Başlangıçta 610 milyon dolar bedel üzerinden imzalanan projenin, Bakanlar Kurulu'nun kararıyla yüzde 40 keşif artışı sonucu, 854 milyon dolara yükseltildiği bilgisi yer aldı. 244 milyon dolarlık ek iş artışının, yükleniciye (yani 2006'da Cengiz İnşaat-İC İçtaş İnşaat- China Railway Construction (CRCC) -ChinaNational Machinery Important Export Corporation (CMC) konsorsiyumuna) ödenmesinin yasaya aykırı olduğunun altı çizildi."