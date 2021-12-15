Sözcü yazarı Toker'den OHAL yorumu: Yakın vadede iktidarın masasında muhalefeti etkisizleştirme yönünde bir seçeneğin olduğu topluma gösterildi

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Prof. Dr. İzzet Özgenç'in ekonomide kötü gidişata bağlı olarak Olağanüstü hal (OHAL) ilan edilebileceğine yönelik açıklamalarını değerlendirdi. Toker, Özgenç'in daha sonrasında söylediklerinin herhangi bir kişi ve kurumla ilgisi olmadığını, kendi endişelerini yansıttığını açıklamasına ilişkin olarak "Bu geri adım, içinde bulunduğumuz atmosferde fazla inandırıcı görünmüyor. Tersi daha akla yakın" dedi.

Toker, "Dolayısıyla bugün değilse bile yakın vadede iktidarın masasında muhalefet üzerindeki baskıyı artırarak etkisizleştirme yönünde bir seçeneğin olduğu topluma gösterildi" dedi.

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