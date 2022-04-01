Sözcü yazarı Toker'den İkizköy tepkisi: Limak ile İçtaş'ın ortak şirketi YK Enerji zeytin ağaçlarını kepçeyle sökmüş

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, İçtaş ve Limak Holding'in ortak enerji şirketi YK Enerji'nin Muğla'nın Milas ilçesindeki İkizköy'de zeytin ağaçlarını söktüğü iddiasını değerlendirdi.

"Limak ile İçtaş'ın ortak şirketi YK Enerji, kepçeyle sökmüş ağaçları. Ağaçların hepsinin kökleri zarar görmüş" diyen Toker şöyle dedi:

"Bu ülkede ağır bir enerji sorunu var. Ama bunun sorumlusu ne sizsiniz ne ben, ne de zeytin ağaçları.

Bu ülkede o kadar ağır bir enerji sorunu var ki, siz bu satırları okurken elektriğe yeni bir zam daha yolda olacak. Bu da günlük hayatımızı biraz daha yaşanılmaz hale getirecek.

İkizköy'deki zeytin ağacı katliamından da anlaşılıyor ki; havalimanından otoyola, köprüden termik santrale hep aynı şirketlerin adını belli ki bir müddet daha 'kamu yararı' uğruna güzelim ülkemizin güzelim doğasını talan ederken görmeye devam edeceğiz."

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