Sözcü yazarı Toker: Danıştay'ın iptal ettiği yol ihalesinin daha yüksek maliyetle aynı firmaya yeniden verileceği iddia ediliyor

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesine dönüştüren Yapı&Yapı firmasının aldığı yol ihalesini köşesinde paylaştı. Toker, firmanın Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun Melleç-Kaledran arası için 21/b usulüyle (özel davet usulü) ihaleyle aldığını ancak Danıştay'ın "eğer bir iş 900 gün sürede yapılabiliyorsa, ihalesinin acil durum maddesi olan 21/b ile yapılmasını hukuka uygun değil" gerekçesiyle iptal edildiğini yazdı.

Toker'in yazısında Danıştay'ın iptal ettiği ihalenin yeniden 21/b usulüyle aynı firmaya maliyeti 2'den 6 milyar liraya yükseltilerek verileceğinin sektörde iddia edildiğini ifade etti. Toker "Eğer bu iddialar doğruysa; yeterli beslenemeyen, maaşına insanca artış oranları bekleyen vatandaşlar adına gerçekten yazık." dedi.

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