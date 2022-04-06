Sözcü yazarı Toker: Bu iktidar, bu sistemi sürdürdükçe, enflasyonun düşürülmesi mucizelere bağlı

Sözcü gazeteci yazarı Çiğdem Toker, enflasyondaki yükselişin temel sebebinin Cumhurbaşkanlığı Sistemi'yle keyfi kararlar alınması olduğunu ifade ederek "Bu iktidar bu sistemi sürdürdükçe, enflasyonun düşürülmesi mucizelere bağlı" ifadelerini kullandı.

Toker, AKP iktidarının göreve geldiğinde enflasyonu düşürmesini IMF'nin sıkı programından kaynaklandığını belirterek şöyle devam etti:

"Çift haneli enflasyon, 2018'deki seçimle geçilen partili cumhurbaşkanlığı döneminde kalıcılaştı. Faiz konusunda, aklın ve birikimin yön çizdiği temel politikaların dışına çıkılması (dini kural ve baskıyla) ve yanlışta inat edilmesi enflasyonu raydan çıkardı. Faizin, Eylül 2021'den itibaren tam dört defa ardı ardına indirilmesi döviz kurunu tırmandırdı. Bu da kaçınılmaz olarak zamları tetikledi. Partili ve ekonomist Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “faiz sebep enflasyon sonuç” ısrarıyla, talimatına uymayan Merkez Bankası bürokratlarını görevden almakta tereddüt etmeyişi bugünkü tablonun temel nedenidir."

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