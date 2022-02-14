Sözcü yazarı Toker: Bakan Nebati'nin KGF'ye yönelik yaptırım uyarısı boşuna değil; sistem suistimal ve yolsuzluğa açık

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin cumartesi günü açıkladığı 60 milyar TL'lik kefalet paketinin amacına uygun kullanılması için iş dünyasına yaptığı uyarıları değerlendirdi. Bakan Nebati'nin haksız olmadığını ifade eden Toker, Kredi Garanti Fonu (KGF) kredilerinin daha önce amacı dışında kullanımının Sayıştay raporlarına da yansıdığını belirtti.

"Hazine ve Maliye Bakanı'nın yaptırım uyarısı boşuna değil. Sistem, suistimal ve yolsuzluğa açık" diyen Toker Sayıştay raporundaki bazı bulguları şöyle aktardı:

"KGF sisteminden yararlanabilmek, belirli koşullara bağlı. Sayıştay denetçileri incelemiş. Ve kefaletin tahsisi aşamasında, kontrolü gerektiği halde bu kontrollerin yapılmadığını; yanlış, eksik yapıldığını saptamış. Raporda bu konuyla ilgili bazı başlıklar:

– Vergi dairesine ve SGK'ya vadesi geçmiş borcun ödenmemesi ya da ilgili kurumlardan alınan yazılarda tahrifat yapılması,

– Kredi verenlerce Protokole aykırı olarak kredi kullandırılması,

– Kredi başvurusu sırasında kredi verenler tarafından yararlanıcılar için Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ) ve KOBİ dışı tanımının sisteme hatalı girilmesi.

Söz konusu ret sebepleri incelendiğinde, bunların kefalet tahsis aşamasında kontrol edilmesi gereken hususlar olduğu görülmüştür.”

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Bakan Nebati ne demişti?

Nebati iş dünyasına yönelik olarak açıkladığı ve 60 milyar TL hacmi olan KGF desteklerine ilişkin olarak iş dünyasına "Yatırım ve üretim önceliğimiz bir tarafa gitti. Farklı bir şekilde kullanım da maalesef yaşandı. Buna izin vermeyeceğiz. Sıkı takipçi olacağız. Fatura ve sözleşme ile belgelendirme zorunluluğu getirilmiştir. ‘Parayı ver karışma, işime bakma' yok." uyarısını yapmıştı.